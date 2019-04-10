نائب رئيس البنك الدولى: النزاعات والحروب أبرز تحديات التنمية بالشرق الأوسط

واشنطن- عبد الحليم سالم

قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه دول الشرق الأوسط لتحقيق التنمية منها الحروب والنزاعات.

وأضاف خلال تقديمه للحلقة النقاشية "يوم دول الشرق الأوسط" ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين ، فى واشنطن ، أن البنك يعمل من خلال مختلف المؤسسات وبالتنسيق مع الحكومات فى تلك الدول بجانب العمل ايضا مع القطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية و تحسين مؤشرات الاقتصاد من خلال تطوير البنية الأساسية والصحة والتعليم ومشروعات التنمية.

وأوضح أنه من المهم القضاء على البيروقراطية والتوجه نحو التحول الرقمى بما يحسن من أداء الحكومات بجانب منح فرص أكبر للقطاع الخاص.

و شهد الفعاليات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومارونى العباسى محافظ البنك المركزى التونسى ومثنى غرابية وزير تكنولوجيا المعلومات فى الأردن ، وسرجيو اوبتيما نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.