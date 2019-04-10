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الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:29 م
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منظمة يونيسيف تدين استغلال الإرهابيين لطفل فى هجوم الشيخ زويد

الأربعاء، 10 أبريل 2019 08:44 م
منظمة يونيسيف تدين استغلال الإرهابيين لطفل فى هجوم الشيخ زويد يونيسيف
أ ش أ
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أعربت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة عن الأسف والحزن من جراء الهجوم، الذى وقع أمس الثلاثاء، فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وأشارت المنظمة الدولية، فى بيان لمديرها الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيرت كابالارىإلى اليوم الأربعاء،إلى أنها تتقدم بأحر التعازى إلى العائلات المتأثرة من هذا الهجوم.

وقالت يونيسيف إنه وبحسب التقارير، فإن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما استخدم فى تنفيذ الهجوم، وإنه قتل أيضا فيه.

وأدانت يونيسيف استخدام الأطفال فى الأعمال الإرهابية، مشددة على أن استغلال الأطفال فى العنف هو انتهاك خطير لحقوق الأطفال.

 

 


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