جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، حيث جرى استعراض المشروعات التي تساهم بها الأمم المتحدة في لبنان في مجال الحد من المخاطر والكوارث.



وأشارت إلى أن المكتب الأممي المتخصص في الحد من الكوارث والمخاطر، يقدم الدعم الكامل للحد من مثل هذه المخاطر، وأن عمله يتمحور حول تجنيب أي بلد المزيد من هذه المخاطر والكوارث الإضافية على كافة الأصعدة.



وقالت إنه يوجد تعاون وثيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني للتخفيف من أضرار الحوادث والكوارث في حال حصولها، لافتة إلى أن المكتب الأممي طلب الاطلاع على تاريخ الأزمات والكوارث في لبنان والخسائر الناجمة عنها لوضع دراسة وبرنامج خطة عمل يحد ويجنب لبنان الأضرار في حال وقعت كوارث، بهدف تأمين وضع أفضل للمواطنين والحياة الإنسانية.