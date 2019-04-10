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محافظ دمياط تبحث تنفيذ برنامج " مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء "

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:16 م
محافظ دمياط تبحث تنفيذ برنامج " مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء " جانب من الإجتماع
دمياط - معتز الشربينى
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الاجتماع التمهيدى لبحث إجراءات تنفيذ برنامج " المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" ،بحضور ممثلى المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women ،وذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،والتوعية بعدد من الموضوعات المختلفة.

وفى بداية  الاجتماع رحبت محافظ دمياط ،بهذا التعاون المشترك والذى يساهم على خلق كوادر نسائية وسفراء للتغيير، ونشر ثقافة مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة وخلق بيئة آمنة لها، وبما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030.
 
وأشارت المحافظ إلى تجربتها السابقة خلال عملها كنائبا لمحافظ الجيزة ومسئول عن ملفا العشوائيات والمرأة ،والتى تم فيها تنفيذ المبادرة العالمية للمدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات ،بإعادة تصميم وتجديد سوق شعبى فى أحد المناطق بالجيزة والذى من شأنه وفر بيئة عمل دائمة وآمنة لأكثر من 200سيدة عاملة، لافتة إلى أنه تحت مظلة هذا البرنامج يستطعن النساء والفتيات وعائلاتهن الحصول على الخدمات المختلفة ،والتحرك بحرية دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف ،وإدماج الفئات الأكثر تهميشا وكذلك التوعية بحقوقها وسبل التواصل مع المجلس القومى للمرأة فضلا عن توفير الخدمات الصحية لها.
 
ومن جانبها أكدت جيلان المسيرى منسق المشروع بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ،أن هناك أكثر من 35 مدينة آمنة للنساء في دول مختلفة مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة فى الاشتراك ،في تنفيذ هذا البرنامج والذى بدأ فعليا بمحافظتى القاهرة و الجيزة.
 
كما أوضحت الدكتورة نجلاء العدلى المدير العام لإدارة الإتصالات الخارجية والتعاون الدولى بأمانة المجلس القومى للمرأة أن المجلس يعمل على خلق التعاون المشترك مع الجهات التنفيذية و الهيئات المختلفة لتمكين المرأة وتحسين الوضع الاقتصادي لديها.
 
وخلال الاجتماع تم فتح باب النقاش مع ممثلى الجمعيات الأهلية وفرع المجلس القومى للمرأة بدمياط حول الفرص المتاحة للمرأة بالمحافظة والمجهودات المبذولة فى هذا الشأن و الشركاء الفاعلين فى إطار تمكين المرأة وكذلك عرض كافة المقترحات  لتحديد أماكن التدخل جغرافيا وفقا للمعايير الخاصة بالبرنامج
 
 

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