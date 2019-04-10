

وقال الأعضاء - في بيان أوردته بوابة (الوسط) الليبية اليوم الأربعاء - إن مجلس النواب هو من أعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب وتخليص البلاد من هيمنة وسيطرة الميليشيات.



وطالبوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل الدول الفاعلة برفع الاعتراف عن حكومة الوفاق، بعد أن أصبح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، طرفًا في النزاع بدعمه للإرهابيين الذين يقاتلون الجيش، على حد تعبير البيان.