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قطع المياه عن مدينة القناطر.. والشركة: عطل بالمحطة الرئيسية وجاري إصلاحه

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:54 م
قطع المياه عن مدينة القناطر.. والشركة: عطل بالمحطة الرئيسية وجاري إصلاحه قطع المياه - أرشيفية
القليوبية- إبراهيم سالم
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يشكو أهالي مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، من قطع لمياه الشرب بالمدينة منذ الساعة العاشرة صباحا، وحتي الآن، دون سابق إنذار لهم، وهو ما أثار استياءهم، مؤكدين أنه كان لابد من الإعلان عن القطع بفترة كافية، حيث تسبب الإنقطاع المفاجئ بتعطل المصالح الخاصة بهم.

وعلي الفور تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة،ـالذي أكد وجود عطل مفاجئ في عنبر المياه المرشحة الرئيسي بالمحطة الرئيسية بالقناطر، وجارى العمل في إصلاحه من خلال الدفع بالفرق الفنية بالفرع وبالشركة الرئيسية، مشيرا إلى أنه خلال وقت قصير جدا ستتم ضخ المياه من جديد وتعود لطبيعتها.

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، باعتذار للمواطنين عن العطل المفاجئ، معلنين عودة المياه من جديد خلال وقت قصير جدا فور الانتهاء من الأعمال.

 

 

 


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