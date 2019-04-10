قطع المياه عن مدينة القناطر.. والشركة: عطل بالمحطة الرئيسية وجاري إصلاحه

وعلي الفور تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة،ـالذي أكد وجود عطل مفاجئ في عنبر المياه المرشحة الرئيسي بالمحطة الرئيسية بالقناطر، وجارى العمل في إصلاحه من خلال الدفع بالفرق الفنية بالفرع وبالشركة الرئيسية، مشيرا إلى أنه خلال وقت قصير جدا ستتم ضخ المياه من جديد وتعود لطبيعتها.

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، باعتذار للمواطنين عن العطل المفاجئ، معلنين عودة المياه من جديد خلال وقت قصير جدا فور الانتهاء من الأعمال.