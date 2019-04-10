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عاطلان وفتاة يقتلون سائق ميكروباص لسرقته بالإكراه بعين شمس

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:11 ص
عاطلان وفتاة يقتلون سائق ميكروباص لسرقته بالإكراه بعين شمس جثة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أنهى عاطلان وفتاة حياة سائق ميكروباص، بعدما أخرجوه عنوة فى الطريق لسرقته بالإكراه، وعندما رفض طعنوه بمطواه وهرب الركاب، تحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، وسكرتارية سيد طلعت التحقيق.
 
 
البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس إخطار من المستشفى بوصول "محمد. س" جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن والقدم، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، عاطلان ومعهما فتاة كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدى السيارات بالإكراه. 
 
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق المتهم، أثناء سيرة بسيارته الأجرة "ميكروباص" وطلبوا منه إبراز نقود، ولكن المجنى عليه رفض وتعدى بالضرب على أحدهم، مما دفع المتهمين إلى إخراجه من السيارة، الأمر الذى تسبب فى هروب الركاب، حيث قام المتهمون بتمزيق جسده بالمطاوى وفروا هاربين.
 
 
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وعرضهم على نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى وسكرتارية سيد طلعت.
 

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