ضبط 1000 طن جبن رومى فاسد قبل طرحها بأسواق الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط منتجات غذائية فاسدة داخل ثلاجة تبريد دون ترخيص بمنطقة العامرية، وضبط داخله ألف طن و440 كيلو جرام جبن رومى فاسد.

البداية وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بضبط ثلاجة غير مرخصة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمداهمة المصنع ألقى القبض على مالك الثلاجة، وعثر على 1000 طن و440 كيلو جرام جبن رومى معبأة داخل عبوات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ووفقا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية، تبين أن الكميات المضبوطة من الجبن غير صالحة للإستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.