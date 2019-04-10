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صور.. سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:26 ص
صور.. سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر زيارة السفير جريج لويس سفير دولة نيوزلندا للأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل السفير جريج لويس سفير دولة نيوزلندا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، زيارته السياحية لمحافظة الأقصر وذلك لبحث سبل دعم التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين، حيث توجه لكورنيش النيل وإستقل عربة حنطور برفقة أحد المرشدين السياحيين للإستمتاع بالطقس المعتدل نهاراً بالمدينة، كما إستقبل مركب نهرى للتنزه فى نهر النيل.

وشملت جولة السفير النيوزلندى بمحافظة الأقصر، زيارة لمعابد الكرنك ومعبد الأقصر بالبر الشرقى بالمحافظة، كما توجه لزيارة مقابر الملوك فى البر الغربي، وذلك للتأكيد على أمن وآمان مصر، وأشاد بالحضارة الفرعونية المميزة التى تنعم بها مدينة الأقصر التاريخية.

وكان قد إستقبل أمس الثلاثاء، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، سفير نيوزلندا خلال وصوله للمحافظة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وأكد السفير جريج لويس، أنه سعيد بالعمل على توطيد أوجه التعاون بين الأقصر ونيوزلندا فى العديد من المجالات المشتركة للاستفادة فى مجال السياحة وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفى ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية (1)
سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية

 

سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية (2)
سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية

 

سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية (3)
سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية

 

سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية (4)
سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية

 

سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية (5)
سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية

 

سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية (6)
سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية

 

سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية (7)
سفير نيوزلندا بالقاهرة يواصل جولاته السياحية بمعابد ومقابر الأقصر الفرعونية

 

 


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