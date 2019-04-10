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سقوط ضابط شرطة تزعم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالاكراه

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:42 ص
سقوط ضابط شرطة تزعم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالاكراه محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، التحقيق مع ضابط شرطة و9 آخرين كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه.
 
وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة شريف عيسوى وسكرتارية سيد طلعت، أن المتهم "أحمد س" ضابط شرطة يعمل فى أحد المحافظات، استغل وظيفته لابتزاز المواطنين والنصب عليهم، حيث كان يستخدم سيارة ميكروباص  ومعه باقى المتهمين لاستيقاف المواطنين، والنصب عليهم تحت زعم أنه ضابط مباحث فى دائرة القسم. 
 
تعددت البلاغات من المواطنين لضباط قسم شرطة عين شمس، عن تعرضهم للابتزاز والنصب على يد شخص يدعى انه ضابط شرطة يستقل سيارة ميكروباص ومعه أشخاص آخرين، تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم ضابط شرطة، وتم القبض عليه ومعه 9 آخرين وعرضهم على النيابة.
 

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