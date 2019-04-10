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سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-4-2019 وتباين العملة الأوروبية بالبنوك

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:27 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-4-2019 وتباين العملة الأوروبية بالبنوك اليورو - صورة أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-4-2019، بالبنوك مسجلا فروقا من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.42 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 19.42 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

19.45جنيه للشراء

19.60جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

19.42جنيه للشراء

19.56جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

19.42جنيه للشراء

19.56جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

19.37جنيه للشراء

19.68جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

19.42جنيه للشراء

19.57جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

19.46جنيه للشراء

19.58جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

19.43جنيه للشراء

19.58جنيه للبيع

 


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