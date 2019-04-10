سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-4-2019 وتباين العملة الأوروبية بالبنوك

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-4-2019، بالبنوك مسجلا فروقا من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.42 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 19.42 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى
19.45جنيه للشراء
19.60جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.42جنيه للشراء
19.56جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
19.42جنيه للشراء
19.56جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
19.37جنيه للشراء
19.68جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.42جنيه للشراء
19.57جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.46جنيه للشراء
19.58جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.43جنيه للشراء
19.58جنيه للبيع
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