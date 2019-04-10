سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-4-2019 وتباين العملة الأوروبية بالبنوك

كتبت- هبة حسام

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-4-2019، بالبنوك مسجلا فروقا من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.42 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 19.42 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى



19.45جنيه للشراء

19.60جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



19.42جنيه للشراء

19.56جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



19.42جنيه للشراء

19.56جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة



19.37جنيه للشراء

19.68جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



19.42جنيه للشراء

19.57جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



19.46جنيه للشراء

19.58جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



19.43جنيه للشراء

19.58جنيه للبيع