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رئيس الوزراء يتفقد مستشفى رشيد العام ومدرسة على المغربى الإعدادية بالحيرة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:15 م
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى رشيد العام ومدرسة على المغربى الإعدادية بالحيرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ـ هند مختار
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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة البحيرة  مستشفي رشيد العام يرافقه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستفسر رئيس الوزراء عن عدد الاطباء النوبتجية في المستشفي وطالب بزيادة العدد عن 15 طبيبا، ووجه الشكر لجمعيات المجتمع المدني بسبب مساهمتها في اعمال التطوير التي تتم في المستشفي.

كما تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مدرسة علي المغربي الإعدادية بنين بمدينة رشيد ، مستفسرا عن الكثافة الطلابية في الفصول والتي تصل الي 50 طالبا وكذلك عن نسبة الغياب بالمدرسة.

 


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