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رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم تطالب بتدريس لغة الإشارة بكلية الشرطة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:29 م
رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم تطالب بتدريس لغة الإشارة بكلية الشرطة ندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
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قالت صفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، إن وزارة الداخلية تقدم جهود كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل كافة المواقع الشرطية.
 
وأضافت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، أن هناك تعاون كبير بيننا وجهاز الشرطة، مطالبة بأن تكون لغة الإشارة مادة أساسية تدرس في أكاديمية الشرطة.
 
 
وتابعت، أن كل الشكر لرجال الشرطة لحسن التعاون مع ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة قطاع حقوق الإنسان.
 
 
وأوضحت أن تعامل رجال الشرطة بلغة الإشارة أزال العديد من الحواجز التى كنّا نعانى منها، وكل التقدير للواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية للإعلام بسبب تواصله المستمر معنا.
 
 

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لغة الإشارة

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