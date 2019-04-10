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جامعة أسيوط تطلق منتدى الحوار الوطنى حول التعديلات الدستورية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:03 م
جامعة أسيوط تطلق منتدى الحوار الوطنى حول التعديلات الدستورية الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن انطلاق أعمال منتدى الحوار الوطنى غداً بجامعة أسيوط ولمدة ثلاثة أيام متتالية تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة وطلاب من أجل مصر وعدد من منظمات المجتمع المدنى .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن المنتدى يهدف إلى التأكيد على أهمية المشاركة السياسية والتوعية من منظور قانونى بالتعديلات الدستورية بما يتضمنه لشرح للمواد التى تم تعديلها والمواد المستحدثة والمتعلقة بتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وإنشاء مجلس الشيوخ، كما تتضمن محاور المنتدى شرح لأسباب التعديل والرؤية المستقبلية للمشهد السياسى ودور الدستور فى دعم حركة التنمية والبناء فى ربوع الوطن.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أن المنتدى يتم تنظيمه علي مدار ثلاثة أيام متتالية يبدأ الخميس 11 أبريل الجارى، من قاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الإدارى للجامعة، ثم يستقبل اليوم الثاني بالمدينة الجامعية، ثم عقد المنتدى فى الفترة المسائية من نفس يوم الجمعة بقصر ثقافة أسيوط، على أن يتضمن اليوم الثالث والأخير عقد جلسة موسعة صباحاً بديوان عام المحافظة والتى من المقرر أن يحضرها 300 إمام من مختلف هيئات ومساجد وزارة الأوقاف ثم فى الساعة السادسة من مساء نفس يوم السبت بقصر ثقافة بنى مر.

 

 

 


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