تعرف على توصيات ندوة الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة

كتب محمود عبد الراضي

خرجت ندوة "الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة" بالعديد من التوصيات أبرزها تنظيم حملة توعية ممثلة في الداخلية والمجلس القومى لذوى الإعاقة للتوعية بالخدمات المقدمة لهم.

وجاء بالتوصيات ضرورة إبراز بطاقة الاعاقة الممنوحة لهم لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم.

وعقب ذلك تم تكريم المشاركين فى الندوة ومقدمى الندوة أسماء مصطفى وهناء السمرى.

يذكر أن وزارة الداخلية حرصت على الإهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال عقد حقوق الإنسان بالتنسيق مع الاتحاد النوعى للصم وضعاف السمع دورات وندوات لضباط حقوق الإنسان بأقسام الشرطة وشرطة النجدة، لتعلم لغة الإشارة، من خلال عدد من المدربين والمتخصصين فى ذلك المجال، تساهم تلك الدورات فى تعليم الضباط، كيفية تلقى البلاغ من تلك الحالات، والتعامل مع استغاثاتهم، بما يحقق المستهدف من تلك الدورات فى الوصول وتقديم الخدمة الأمنية لكافة أطياف المواطنين على اختلاف حالاتهمم، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بزيادة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، بما يحقق راحة جميع المواطنين، مع تحقيق البعد الإنسانى فى التعامل مع البلاغات ذات الطابع الإنسانى، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديمهم للبلاغات سعياً لمد جسور الثقة بين كافة أطياف المواطنين وجهاز الشرطة، وسبيلاً لذلك ونظراً لحرص الوزارة على إعطاء أولوية خاصة للبلاغات التى تقدم من ذوى الاحتياجات الخاصة، لاسيما الصم والبكم وضعاف السمع.

كما حرصت على تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة بالجوازات وتسهيل مهامهم للحصول على الخدمة في أسرع وقت، وإيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم بمحال إقامتهم، وتكريم عدداً من أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة.