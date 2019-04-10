video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على توصيات ندوة الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:06 م
تعرف على توصيات ندوة الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة ندوة الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة باكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
خرجت ندوة "الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة" بالعديد من التوصيات أبرزها تنظيم حملة توعية ممثلة في الداخلية والمجلس القومى لذوى الإعاقة للتوعية بالخدمات المقدمة لهم.
 
 
وجاء بالتوصيات ضرورة إبراز بطاقة الاعاقة الممنوحة لهم لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم.
 
 
وعقب ذلك تم تكريم المشاركين فى الندوة ومقدمى الندوة أسماء مصطفى وهناء السمرى.
 
 
يذكر أن وزارة الداخلية حرصت على الإهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال عقد حقوق الإنسان بالتنسيق مع الاتحاد النوعى للصم وضعاف السمع دورات وندوات لضباط حقوق الإنسان بأقسام الشرطة وشرطة النجدة، لتعلم لغة الإشارة، من خلال عدد من المدربين والمتخصصين فى ذلك المجال، تساهم تلك الدورات فى تعليم الضباط، كيفية تلقى البلاغ من تلك الحالات، والتعامل مع استغاثاتهم، بما يحقق المستهدف من تلك الدورات فى الوصول وتقديم الخدمة الأمنية لكافة أطياف المواطنين على اختلاف حالاتهمم، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بزيادة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، بما يحقق راحة جميع المواطنين، مع تحقيق البعد الإنسانى فى التعامل مع البلاغات ذات الطابع الإنسانى، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديمهم للبلاغات سعياً لمد جسور الثقة بين كافة أطياف المواطنين وجهاز الشرطة، وسبيلاً لذلك ونظراً لحرص الوزارة على إعطاء أولوية خاصة للبلاغات التى تقدم من ذوى الاحتياجات الخاصة، لاسيما الصم والبكم وضعاف السمع.
 
 
كما حرصت على تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة بالجوازات وتسهيل مهامهم للحصول على الخدمة في أسرع وقت، وإيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم بمحال إقامتهم، وتكريم عدداً من أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
تكريم (1)
جانب من التكريم 

تكريم (2)
جانب من التكريم  

تكريم (3)
جانب من التكريم 

تكريم (4)
جانب من التكريم 

تكريم (5)
جانب من التكريم 

 

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم تطالب بتدريس لغة الإشارة بكلية الشرطة

مساعد وزير الداخلية: سلالم متحركة وأماكن مخصصة بالمحافظات لتسهيل خدمات ذوى الإعاقة

ذوي الاحتياجات الخاصة

الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

تيسرات شرطية لذوي الاحتياجات الخاصة

اصحاب القدرات الخاصة

اكاديمية الشرطة

ذوى الاعاقة

الشرطة وذوى الاعاقة

خدمات ذوى الاعاقة

مساعدة ذوى الاعاقة

ذوى الاحتياجات الخاصة




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة