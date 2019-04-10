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تايمز: وزراء بريطانيون يرفضون الكشف عن برقية أرسلت بعد تفجير لوكربى بـ3 أعوام

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:54 م
تايمز: وزراء بريطانيون يرفضون الكشف عن برقية أرسلت بعد تفجير لوكربى بـ3 أعوام حادث لوكربى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن الوزراء رفضوا الكشف عن محتويات برقية أرسلت إلى رئيس الوزراء بعد ثلاث سنوات من تفجير لوكربي ، بزعم أنه سيكون ضارا لبريطانيا.
 
وأوضحت الصحيفة أن رسالة أُرسلت إلى رئيس الوزراء جون ميجور فى عام 1991، تحتوي على معلومات حول الأعمال الوحشية التى ارتكبتها حكومة خارجية لم تذكر اسمها، توجد فى الأرشيف الوطنى للمملكة المتحدة، غرب لندن.
 
وأوضحت الصحيفة انه تم رفض طلب مقدم من جهتها للكشف عن محتوى هذه الرسالة، لأن الإجابة ستضر بالمصالح الوطنية.
 
وأوضحت "ذا تايمز" أن رفض مكتب مجلس الوزراء لطلب حرية المعلومات يعنى أن الوثيقة ستبقى مغلقة أمام الجمهور حتى عام 2032 على أقرب تقدير. 
 
قضية لوكربى هى قضية جنائية ترتبت على سقوط طائرة ركاب أميركية تابع لشركة طيران بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية لوكربى فى اسكتلندا سنة 1988. عقب إجراء تحقيق مشترك مدته ثلاث سنوات، أصدرت أوامر بالقبض على اثنين من الرعايا الليبيين فى نوفمبر 1991.

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