"الصحفيين" تعلن عرض مسرحية عبور وانتصار على مسرحها غدا احتفالاً بأعياد تحرير سيناء

أعلنت نقابة الصحفيين، عن عرض مسرحية عبور وانتصارمن تأليف وإخراج محمد الخولى، على مسرحها، غدا الخميس.

وقال حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بالنقابة، إن عرض المسرحية بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور يأتى فى إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء هذا الشهر، ومساهمة من نقابة الصحفيين فى تقديم الأعمال الوطنية ودورها التنويرى.

وأضاف الزناتى، فى بيان له، أن المسرحية من انتاج المسرح القومى للأطفال بطولة الفنانين مفيد عاشور، منير مكرم ، عادل الكومى، عبد السلام الدهشان، منصور عبد القادر، محمد عابدين، عادل شعبان ، سعيد مختار ، أيمن بشاى ، شيماء نصار ، ايمان سالم ، سكر شريف ، احمد زايد ، محمد عبد الفتاح ، أحمد عصام.