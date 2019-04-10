video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحفيين" تعلن عرض مسرحية عبور وانتصار على مسرحها غدا احتفالاً بأعياد تحرير سيناء

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:16 م
"الصحفيين" تعلن عرض مسرحية عبور وانتصار على مسرحها غدا احتفالاً بأعياد تحرير سيناء حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بالنقابة
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أعلنت نقابة الصحفيين، عن عرض مسرحية عبور وانتصارمن تأليف وإخراج محمد الخولى، على مسرحها، غدا الخميس.
 
وقال حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بالنقابة، إن عرض المسرحية بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم والجمهور يأتى فى إطار احتفالات أعياد تحرير سيناء هذا الشهر، ومساهمة من نقابة الصحفيين فى تقديم الأعمال الوطنية ودورها التنويرى.
 
 
وأضاف الزناتى، فى بيان له، أن المسرحية من انتاج المسرح القومى للأطفال  بطولة الفنانين مفيد عاشور، منير مكرم ، عادل الكومى، عبد السلام الدهشان، منصور عبد القادر، محمد عابدين، عادل شعبان ، سعيد مختار ، أيمن بشاى ، شيماء نصار ، ايمان سالم ، سكر شريف ، احمد زايد ، محمد عبد الفتاح ،  أحمد عصام.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحفيين" تفتح غدا باب الاشتراك لأعضائها فى مشروع العلاج

نقيب الصحفيين يعلن مخاطبة "الأعلى للجامعات" للاستعلام عن شهادات الأعضاء

نقابة الصحفيين

حسين الزناتى

اخبار مصر

الصحفيين




لا تفوتك
السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها بسبب الصيانة والتجديد بالسكة الحديد

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

محمد عمارة فى حوار جرىء لـ"اليوم السابع": جوزيه مغرور ولاسارتى يتحمل مسئولية "فضيحة" صن داونز.. الشحات ميستحقش 90 مليون جنيه.. الأهلى محتاج "فرملة" فى لغة الملايين.. ومصر مش هتصعد من دور الثمانية فى أمم أفريقيا

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

الجنسية الأمريكية لميجان تسبب صداع "ضرائب" للعائلة الملكية البريطانية.. ممتلكات وهدايا ماركل ونجلها المنتظر تخضع للنظام الضريبى الأمريكى.. وربما تجعل الحسابات الخاصة لأعضاء العائلة مفتوحة أمام مفتشى الضرائب

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يستضيف برشلونة بذكريات مرعبة في دوري أبطال أوروبا

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

سيطرى على غضبك.. إزاى تكونى استروينج ومان فى7 خطوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة