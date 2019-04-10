"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

أكدت وزارة الصحة والسكان، إعادة توزيع المرضى الذين أجريت لهم الجراحات ضمن مبادرة قوائم الانتظار على المستشفيات بمختلف المحافظات التى ليس بها تكدس، على أن تكون قريبة منهم، وتتحمل وزارة الصحة تكاليف نقل الحالات لإجراء الجراحات .

وقال مصدر مسئول لـ"ليوم السابع"، إن الوزارة تتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لإنهاء الجراحات على أن توفر الموارد المالية، مضيفًا أن جميع الإمكانات متوفرة لخدمة مرضى قوائم الانتظار.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يوميًا من التسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً لإنهاء جراحات قوائم الانتظار .