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الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:04 م
الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى أقره مؤخرا مجلس النواب.

 

ونصت المادة الأولى من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ - على حظر التصالح فى أى من المخالفات التالية:-

أولا: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

ثانيا: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

ثالثا: المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز.

رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

خامسا: البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

سادسا: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

سابعا: تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.

ثامنا: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

 


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