الرئيس السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى أقره مؤخرا مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون - الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ - على حظر التصالح فى أى من المخالفات التالية:-
أولا: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
ثانيا: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
ثالثا: المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز.
رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
خامسا: البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
سادسا: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
سابعا: تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.
ثامنا: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
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