video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية اليوم

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:00 ص
البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية اليوم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
إضافة تعليق
يلقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك فى السادسة مساء.
 
كان البابا تواضروس قد دأب على اختيار قضية من الكتاب المقدس، تتناسب مع اناجيل صوم القيامة كموضوع لعظته الأسبوعية، فقد ذكر البابا من قبل قصة الابن الضال فى عظته، وكذلك القى البابا عظة أخرى عن "المفلوج" وهى كلها موضوعات ترتبط بآحاد الصوم الكبير.
 
وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"نهضة علمية كبرى".. حلم البابا تواضروس للمعاهد الكنسية..البطريرك يدرس تأسيس مجلس أعلى للتعليم القبطى ويكلف أساتذة "الإكليريكية" ببحث اعتماد شهاداتها رسميًا من الأعلى للجامعات ويوصى بزيادة البعثات

اثناسيوس حنين القس الذى شلحه البابا شنودة فانتسب لكنيسة يونانية يروى.. أسباب عزلى ليست عقائدية والبابا رفض توقيع القرار ..الأقباط فقدوا بوصلتهم بسبب الانعزال المعرفى و البابا تواضروس يبنى جسورا للمستقبل

عظة البابا تواضروس

الكاتدرائية

صوم القيامة




لا تفوتك
قمة تاريخية للسيسى وترامب فى واشنطن.. الرئيس: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها منذ عقود ونستهدف تنميتها بجميع المجالات.. ترامب: حققنا تقدما كبيرًا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والسيسي يقوم بمجهود عظيم

قمة تاريخية للسيسى وترامب فى واشنطن.. الرئيس: العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها منذ عقود ونستهدف تنميتها بجميع المجالات.. ترامب: حققنا تقدما كبيرًا مع مصر فى مكافحة الإرهاب والسيسي يقوم بمجهود عظيم

مفاجآت فى قائمة الأهلي أمام المقاصة.. لاسارتي يضم 19 لاعبًا لمواجهة الفريق الفيومي.. عدم الجاهزية الفنية تُبعد وليد سليمان وشريف إكرامي.. الخواجة يستبعد 17 لاعبًا لأسباب مختلفة

مفاجآت فى قائمة الأهلي أمام المقاصة.. لاسارتي يضم 19 لاعبًا لمواجهة الفريق الفيومي.. عدم الجاهزية الفنية تُبعد وليد سليمان وشريف إكرامي.. الخواجة يستبعد 17 لاعبًا لأسباب مختلفة

قبل إعلانه غدا ..تعرف على طريقة "الإحصاء" فى احتساب "التضخم"

قبل إعلانه غدا ..تعرف على طريقة "الإحصاء" فى احتساب "التضخم"

صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة

صورة تذكارية تجمع الضابط شهيد الشيخ زويد بمعاون مباحث النزهة

على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر

على عبد العال عن إعادة ميزانية "الشورى": آلت لمجلس النواب ونقطة على السطر

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة