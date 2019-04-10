ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن مسئول بارز بالشرطة الأوغندية - لم تسمه - القول إنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص في منطقة "كانونجو"، فيما تم احتجاز اثنين آخرين دون الإشارة إلى المكان الذي تم اعتقالهما به.

وأضاف المسئول - الذي رفض الإفصاح عن هويته - أنه من المتوقع اعتقال المزيد من الأشخاص بينما تواصل السلطات تفتيش المنطقة.

من جانبها، أكدت السلطات المعنية بالسياحة الأوغندية للجمهور أن جميع الحدائق الوطنية في البلاد لا تزال مفتوحة وآمنة للزوار.

يشار إلى أن الخاطفين قد استغلوا الهاتف المحمول الخاص بالسائحة الأمريكية - كامبرلي سو إنديكوت 35 عاما - ليطلبوا فدية قدرها 500 ألف دولار أمريكي.. وقد تعرضت الساحئة للاختطاف أثناء جولة سياحية في حديقة "كوين إليزابيث الوطنية" الشهيرة في إوغندا واقتيدت مع المرشد المحلي إلى مكان مجهول.

يذكر أنه بعد عملية بحث من قبل الشرطة الأوغندية والقوات المسلحة وسلطات الحياة البرية، تم إنقاذ إنديكوت والمرشد المحلي جان بول ميرينج ريميزو من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة وإعادتهما إلى أوغندا مساء يوم الأحد الماضي إلا أن خاطفيهم تمكنوا من الفرار وعملية تعقبهم جارية في الوقت الحالي وفقا للمتحدث باسم الحكومة الأوغندية أوفونو أوبوندو.