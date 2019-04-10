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أفغانستان: حركة "طالبان" يمكن أن تكون جزءا من عملية سياسية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:08 ص
أفغانستان: حركة "طالبان" يمكن أن تكون جزءا من عملية سياسية عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذى للحكومة الأفغانية
كابول أ ش أ
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قال الرئيس التنفيذى لأفغانستان عبد الله عبد الله، إن حركة "طالبان" يمكن أن تكون جزءا من عملية سياسية وأنها يمكن أن تمثل شعب أفغانستان على أى مستوى إذا تخلت عن العنف.

وأضاف عبد الله - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء - أنه فى اللحظة التى تتخلى فيها الحركة عن العنف وتقطع علاقاتها بالجماعات والمنظمات الإرهابية، ستصبح جزءا من العملية السياسية وأن تمثل الشعب الأفغانى على أى مستوى إذا حصلت على التصويت اللازم لذلك.

وأكد عبد الله أنه يدعم الجهود الأمريكية لوقف إطلاق النار مع حركة "طالبان" والذى من شأنه تحقيق السلام فى البلاد، مشددا فى الوقت ذاته على أن وقف إطلاق النار فى حد ذاته لن يكون حلا لكنه قد يكون جزءا من عملية السلام.

وشدد الرئيس التنفيذى لأفغانستان على أن المحادثات هى الطريقة الوحيدة لوضع حد للأزمة الحالية فى البلاد، وأكد أهمية دور المرأة فى هذه المحادثات.

وأوضح عبد الله أنه لن يكون هناك سلام ولن يتحقق إذا لم تشارك المرأة فى تنمية البلاد ويكون لها دور فى السياسة والاقتصاد.

 


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