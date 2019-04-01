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خلال اجتماع لبحث تنفيذ توجيهات الرئيس..

مدبولى يوجه بإدراج مشروع قانون العلاوات بجدول أعمال الاجتماع المقبل لـ"الوزارء"

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:11 م
مدبولى يوجه بإدراج مشروع قانون العلاوات بجدول أعمال الاجتماع المقبل لـ"الوزارء" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنح علاوات للعاملين فى الدولة، وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكل من أحمد كوجاك، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائبى وزير المالية.

مصطفى مدبولى (1)

 وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهاً، وكذا منح علاوة دورية بنسبة  7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهاً، و منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهاً، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

مصطفى مدبولى (2)

وفى هذا الإطار،  أشاد رئيس الوزراء بالقرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس السيسى فيما يخص منظومة الأجور والمعاشات، وما سيكون لها من آثار إيجابية على مستوى معيشة المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية.

مصطفى مدبولى (3)

ووجه مدبولى بسرعة إدراج مشروع القانون الخاص بالعلاوات على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده هذا الأسبوع؛ حتى يتسنى إقراره من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء التطبيق اعتباراً من أول يوليو 2019


 
مصطفى مدبولى (4)
 

 


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