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الإثنين، 01 أبريل 2019 08:51 م
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محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث تنشيط حركة السياحة

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:01 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث تنشيط حركة السياحة جانب من اللقاء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، اليوم، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة يون يو شيول، لبحث تنشيط حركة السياحة الكورية إلى شرم الشيخ .

وطرح فودة  ، خلال اللقاء، كل تحتوى عليه  شرم الشيخ من مميزات سياحية وجمالية، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في جنوب سيناء من سياحة وتجارة وتعدين واستثمار، كما عرض البرامج السياحية الشاطئية التي تجذب السياحة الكورية لشرم الشيخ، من غطس وسفاري، خاصة أن السياحة الكورية في مصر تفضل السياحة الكلاسيكية والثقافية، مثل زيارة آثار الأقصر وأسوان والنايل كروز، فضلا عن السياحة الدينية في سانت كاترين، وإمكانية إعداد برامج للسياحة الشاطئية تناسب ذوق السائح الكوري ، ومن جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية، إن شرم الشيخ بلد جميلة وآمنة ومستقرة، ولا مانع من زيارة السائحين الكوريين لها.

وتأتي الزيارة تكليلا لجهود القيادة السياسية في جذب السياحة لمصر وجنوب سيناء من مختلف الجنسيات، ومدى أهمية جولات ولقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع زعماء العالم، ودعوته للاستثمار من خلال شركات بلادهم في مصر، وعقد شراكات واتفاقيات تجارية واستثمارية، ونتيجة كذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أصبح جاذبا للاستثمار في مصر.

 


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