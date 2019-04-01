محافظ الشرقية: إنهاء تنفيذ 257 مشروعا خدميا بـ24 مليار جنيه خلال 2019

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة شهدت خلال الأربع سنوات السابقة تنفيذ عدد 366 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بتكلفة 19 مليار جنيه، وجارى الانتهاء من تنفيذ 257 مشروعا بتكلفة 24 مليار جنيه، منوها إلى ضرورة العمل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والتصدى لكل المؤامرات الداخلية والخارجية التى تحاك بالبلاد .

وأشاد محافظ الشرقية بقرارات الرئيس السيسى، بإصلاح منظومة الأجور برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ومنح علاوة استثنائية للعاملين والتوجيه بإصدار حركة ترقيات بالمصالح الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الشرقية برؤساء الوحدات المحلية القروية والرائدات الريفيات والعاملين بمركزى فاقوس وأبو كبير، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة فاقوس والأستاذ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو كبير .

وقال المحافظ، إن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس يعمل لمصلحة محدودى الدخل ويقدر ما قدمه المواطن البسيط من تحمل لإجراءات اقتصادية صعبة خلال الفترة السابقة ليأتى وقت جنى الثمار، وإصلاح الاقتصاد وتحسين مستوى الدخل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وطالب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية والرائدات الريفيات بالنزول للشارع والالتحام بالمواطنين وتوعيتهم بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات فى كافة المشروعات التنموية والخدمية .

وفى سياق متصل، أكد المهندس علاء عفيفى مدير مديرية الزراعة بالشرقية، أنه تم بدء تنفيذ دورة تدريبية لعدد 45 من مطبقى المبيدات الزراعية من مختلف قرى ومدن المحافظة والمستمرة حتى الخميس الموافق 4 إبريل 2019 بمديرية الزراعة، وذلك بمشاركة محاضرين متميزين من أساتذة مركز بحوث وقاية النبات ومعهد وقاية النبات ومعهد أمراض النبات.

وأكد عفيفى، أن الدورة التدريبية لمطبقى المبيدات الزراعية تهدف إلى زيادة التوعية ورفع المستوى المعرفى فى سبل تطبيق وسائل الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والإدارة الرشيدة لمبيدات الآفات الزراعية وذلك لحماية البيئة وصحة المواطنين، بالإضافة إلى التعريف بأمراض النباتات التى تصيب المحاصيل المختلفة وسبل المكافحة المتكاملة للآفات للحفاظ على الثروة الزراعية ودعم الصادرات الزراعية.