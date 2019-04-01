محافظ البحيرة يكرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء

البحيرة - ناصر جودة

نظم المجلس القومى للأمومة والطفولة بالبحيرة برئاسة النائبة أمل زكريا قطب، احتفالا حاشدا لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الجيش والشرطة والأمهات الاعتباريات وذلك بمجمع دمنهور الثقافى.

شارك فى الاحتفال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة واللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير الأمن وحازم الأشمونى السكرتير العام المساعد والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة، إضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية وممثلى الأوقاف والكنيسة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعضوات المجلس القومى للمرأة والأمهات المكرمات.

وكرم اللواء هشام آمنة عدد 32 من الأمهات منهم 18 أم مثالية وأم لطفل معاق و4 أمهات إعتباريات بالإضافة لعدد 9 أمهات من شهداء الواجب بمدن ومراكز المحافظة وتم منحهن شهادات تقدير وهدايا عينية.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهورى وتقديم فقرات من الموسيقى العربية وعروض وفقرات غنائية واستعراضية لتلاميذ المدارس من براعم المدارس التجريبية بالإضافة إلى عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية.

من جانبه أعرب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن فخره واعتزازه بمشاركته فى هذا الاحتفال.

مشيرا إلى أن المرأة المصرية قد حققت العديد من المكتسبات الهامة خلال الأعوام السابقة وخاصة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتجسد دورها البارز فى المجتمع وبراعتها فى الاقتصاد وحكمتها فى الإدارة فكانت 8 نساء على رأس 8 وزارات هامة تتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى تمثل مشروع مصر القومى.

ومن جانبها أكدت النائبة أمل زكريا قطب أن تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء من الجيش والشرطة هو تحية متواضعة لهن وتقديراً لجهودهن فى رعاية وتربية جيل من الأبناء قادر على خدمة الوطن.

وأضافت أن هؤلاء المكرمات هن نموذجاً للعطاء والتضحية وبذل الغالى والنفيس خاصة أمهات وزوجات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فى سبيل حماية أمن واستقرار الوطن.

وقامت النائبة أمل زكريا بتقديم عرضاً عن مجهودات فريق العمل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة ومشروعات المجلس بالبحيرة ودوره فى برامج الحد من التسرب من التعليم وبرامج محو الأمية ودمج الأطفال من ذوى الإعاقة بالمدارس ومناهضة العنف ضد المرأة والحد من ختان الإناث ومخاطر الهجرة غير الشرعية ومواجهة الانفلونزا الوبائية.