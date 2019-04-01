وذكرت اللجنة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أن بوروشينكو تصدر نتائج الانتخابات في الخارج بنسبة 36,55% من الأصوات، وذلك بعد فرز 73,26% من الأصوات في الخارج .

وأشارت اللجنة إلى أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأوكرانية بالداخل تظهر تقدم الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي والرئيس الحالي بيترو بوروشينكو ، لافتا إلى حصول زيلينسكي على 26.85 % من أصوات الناخبين، فيما حصل بوروشينكو على 17.55 %.

وأضافت أن زعيمة حزب "باتكيفشينا" "الوطن" المعارض يوليا تيموشينكو جاءت في المرتبة الثالثة بحصولها على 16.76 % من الأصوات ، مؤكدة أن عملية التصويت جرت بهدوء و"في أجواء عادية".

