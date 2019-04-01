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طلاب أولى ثانوى يواصلون أداء الامتحان الإلكترونى اليوم فى الفلسفة والمنطق

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:30 ص
طلاب أولى ثانوى يواصلون أداء الامتحان الإلكترونى اليوم فى الفلسفة والمنطق طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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يواصل طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى لهم للأسبوع الثانى على التوالى، حيث انطلقت الامتحانات الإلكترونية على التابلت كأول اختبار تجريبى الأحد الماضى 24 مارس الجارى وتستمر حتى الخميس المقبل 4 أبريل المقبل.
 
ويؤدى اليوم الإثنين طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الفلسفة والمنطق إلكترونيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل الأسبوع الأول من الامتحانات الإلكترونية، موضحة أن  عدد المحاولات للدخول على المنصة إلى 120 ألف طالب، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 48 ألفا و 42 طالب و طالبة. 

وأضافت الوزارة أنه فى يوم 25 مارس 2019 ، بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 330 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الإلكتروني وصل إلى 135 ألفا و 82 طالب و طالبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى يوم 26 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على المنصة الإلكترونية للامتحانات 580 ألف طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكتروني وصل إلى 259 ألفا و 879 طالبا و طالبة

وأوضحت الوزارة إنه في يوم 27 مارس 2019 ، وصل عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 560 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الإلكترونى وصل إلى 290 ألف طالب و طالبة.

وأوضحت أنه فى  28 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 520 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الإلكتروني وصل إلى 150 ألف طالب و طالبة

وأكدت الوزارة أنه جار تصحيح الامتحانات الإلكترونية التدريبية، مشيرةً إلى أنها تسعى جاهدة لتحسين منصة الامتحانات. 

 


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