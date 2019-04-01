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الإثنين، 01 أبريل 2019 11:32 م
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ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية الية وطلقات نارية بالمحلة

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:31 م
ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية الية وطلقات نارية بالمحلة المتهم والمضبوطات
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطيه رئيس مباحث المديريه والعقيد وليد الجندي،  رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل مسجل شقي خطر مقيم قريه الهياتم مركز المحلة، وبحوزته بندقيه اليه وطلقات ناريه بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونه، مدير امن الغربيه، اخطارا بضبط المتهم  "على . ق .  ا " عاطل مسجل شقى خطر  وبحوزته بندقية آلية وطلقات ناريه بقصد الاتجار ، تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 ايام على ذمه التحقيق.
 
 

 


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