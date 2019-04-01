ضبط مسجل خطر بحوزته بندقية الية وطلقات نارية بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطيه رئيس مباحث المديريه والعقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل مسجل شقي خطر مقيم قريه الهياتم مركز المحلة، وبحوزته بندقيه اليه وطلقات ناريه بقصد الاتجار.