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ضبط أوراق تضم تحركات الإخوان مع سيدة أثناء زيارة زوجها فى سجن طرة

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:39 م
ضبط أوراق تضم تحركات الإخوان مع سيدة أثناء زيارة زوجها فى سجن طرة سجون طره - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، وبإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، التحقيق مع ربة منزل، ضبط بحوزتها أوراق تخص جماعة الإخوان لزوجها الإخوانى أثناء زيارتها له فى سجن طرة. 
 
وبدأت تفاصيل تلك الواقعة أثناء فحص أفراد قوة تأمين سجن طرة، أقارب المتهمين أثناء الزيارات وبتفتيش المتهمة، عثر بحوزتها على أوراق بين طيات مستندات دراسية، بها آخر التطورات التى وصل إليها تنظيم جماعة الإخوان، وتحركاتهم وتواصلهم مع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان. 
 
وتبين من التحريات والتحقيقات أن زوج المتهمة قيادى إخوانى، محبوس على ذمة قضية انضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن زوجته حاولت إدخال أوراق وتهريبها له أثناء زيارتها له فى سجن طرة، ضمن أوراق دراسية، وتبين أن من بين تلك المستندات أوراق، بها معلومات عن أحوال جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، فتم القبض عليها، وإحالتها للنيابة التى تباشر التحقيق معها.

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