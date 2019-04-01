صور.. محافظ المنيا يفتتح 3 مشروعات خدمية بتكلفة 57 مليون جنيه

المنيا – فريق المحافظات

افتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة المنيا بتكلفة 57 مليون و400 ألف جنيه، وذلك من إجمالى 90 مشروعا تم الانتهاء منها ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ100 والذى يوافق 18 مارس من كل عام.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عادل فوزى مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس رمضان محمد وكيل وزارة الإسكان، ومحمد سيد رئيس مركز المنيا.

وافتتح المحافظ مشروع الصرف الصحى لعمارات أوقاف ماقوسة بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، ويتكون المشروع من محطة رفع تعمل بطاقة 11000 م3/يوم و2 عداية أسفل السكة الحديد والإبراهيمية وطريق مصر/ أسوان بطول 300 متر وشبكة للصرف بطول 1350 مترا وشبكة مياه الشرب بطول 3300 متر.

كما افتتح المحافظ مدرسة كفر المنصورة الثانوية والمقامة على مساحة 4747 مترا بتكلفة إجمالية 6 ملايين و700 ألف جنيه، حيث تتكون المدرسة من 5 طوابق تضم 24 فصلا و2 معمل مطور لاستيعاب الكثافة العددية، كما شملت الافتتاحات الملعب الخماسى بمركز شباب المدينة "ج" بتكلفة 700 ألف جنيه، كما شهد المحافظ خلال الافتتاح مجموعة من العروض الرياضية المتنوعة لمختلف الألعاب منها الكاراتيه وكمال الأجسام .

ويعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد، ففى صباح 10 مارس 1919 اشتعلت الثورة فى جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الإنجليزي، وكانت الثورة أشد ما تكون عنفاً وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة ديرمواس، عندما تزعم المهندس خليل أبو زيد الثورة وهاجم الأهالى القطار الذى كان يقل مجموعة من العسكريين الإنجليز.



محافظ المنيا يفتتح مشروعات خدمية (5)



محافظ المنيا يفتتح مشروعات خدمية (6)



محافظ المنيا يفتتح مشروعات خدمية (7)



محافظ المنيا يفتتح مشروعات خدمية (8)



محافظ المنيا يفتتح مشروعات خدمية (1)



محافظ المنيا يفتتح مشروعات خدمية (2)



محافظ المنيا يفتتح مشروعات خدمية (3)