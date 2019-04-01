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تعرف على عقوبة موظف متهم يتاجر فى النقد الأجنبى بالبساتين

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة موظف متهم يتاجر فى النقد الأجنبى بالبساتين عملات اجنبية_أرشيفية
كتب سليم على
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شن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، حملة تمكنوا خلالها من ضبط تاجر متهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم موظف بشركة سياحة ويبلغ من العمر 46 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، تاجر فى النقد الأجنبى، داخل مقر الشركة محل عمله بمنطقة عابدين.

 

وبتفتيش المتهم عثرت القوة بحوزته على 40 ألف ريال سعودى و1000 جنيه مصرى اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار خارج السوق المصرفى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.

 

يقول أحمد السقا المحامى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

 

وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


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