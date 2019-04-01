انهيار حفرة على 5 عمال بطريق " الخارجة - أسيوط " بالوادى الجديد وانقاذ 2

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم ، مدير أمن الوادي الجديد ، يفيد بوقوع حادث انهيار حفرة كبيرة على عمق 20 مترا تحت سطح الأرض ، بالقرب من نقطة الكيلو165 علي طريق الخارجة اسيوط ، وتبين وجود 5 عمال داخلها ، وتم انقاذ كلا من أحمد رجب السيد طه 24 سنه ، وأحمد محمد عبد السلام العبد 35 سنة من مركز العدوة بالمنيا في حالة اعياء شديدة ويصعب استجوابهما وجاري استكمال أعمال الانقاذ وتحرير محضر بالحادث وإحالته الي النيابة العامة للتحقيق .