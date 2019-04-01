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الإثنين، 01 أبريل 2019 08:33 م
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انهيار حفرة على 5 عمال بطريق " الخارجة - أسيوط " بالوادى الجديد وانقاذ 2

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:00 م
انهيار حفرة على 5 عمال بطريق " الخارجة - أسيوط " بالوادى الجديد وانقاذ 2 حفرة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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انهارت حفرة عمقها 20 متر علي 5 عمال أثناء قيامهم بالتنقيب ،  في منطقة جبلية بالقرب من نقطة الكيلو 165 علي طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادي الجديد وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث  ،وتم انقاذ شخصين منهما وجاري استكمال أعمال البحث عن باقي العمال وتحرير محضر بالحادث وإحالته ااي النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 
ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم ، مدير أمن الوادي الجديد ، يفيد بوقوع حادث انهيار حفرة كبيرة على عمق 20 مترا  تحت سطح الأرض ، بالقرب من نقطة الكيلو165 علي طريق الخارجة اسيوط ، وتبين وجود 5 عمال داخلها ،  وتم انقاذ كلا من أحمد رجب السيد طه 24 سنه  ،  وأحمد محمد عبد السلام العبد 35 سنة من مركز العدوة  بالمنيا في حالة اعياء شديدة ويصعب استجوابهما وجاري استكمال أعمال الانقاذ وتحرير محضر بالحادث وإحالته الي النيابة العامة للتحقيق . 
 
 
 
 
 

 


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