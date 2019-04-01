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الإثنين، 01 أبريل 2019 03:36 م
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الكشف على مليون و 265 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بقنا

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:09 م
الكشف على مليون و 265 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بقنا اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن المحافظة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على مليون و 265 الف و 825 مواطن، خلال الشهر الأول من انطلاق مبادرة "100 مليون صحة " بقنا، بنسبة 123٪ من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة.

 

وأكد الهجان، أن ارتفاع مستوى الوعى الصحى لدى المواطنين، وسهولة ويسر إجراءات الكشف كان لهما دور كبير فى زيادة الإقبال على نقاط الفحص، لافتا إلى أن عمليات الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة، من خلال جميع فرق الحملة الثابتة والمتنقلة المنتشرة بكافة المدن والقرى والنجوع .

 

 

 

 


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