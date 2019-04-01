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العثور على طفل معاق به أثار تعذيب بالمرج..والمباحث تكثف تحرياتها حول الواقعة

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:57 م
العثور على طفل معاق به أثار تعذيب بالمرج..والمباحث تكثف تحرياتها حول الواقعة تعذيب طفل- أرشيفية
كتب ـعبد الرحمن سيد
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يكثف رجال المباحث بقسم شرطة المرج، جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى جسده أثار تعذيب ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من "ع. م" يفيد باختطاف نجله "مروان"، من ذوى الاحتياجات الخاصة  والعثور عليه مقيدا وعلي جسده أثار تعذيب، وقال الأب فى بلاغه إنه اصطحب نجله لصلاة الجمعة بالمسجد واختفى فجاءة، وبعد يومين من البحث عنه اتصل به أحد من الجيران، وأخبره بأن نجله عثر عليه مقيدا وعلي جسده أثار ضرب وتعذيب بأماكن حساسة، وتحرر  المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


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