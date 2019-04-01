الجامعة العربية: خطاب أبو مازن بالقمة العربية رسم خارطة طريق فلسطينية- عربية- إسلامية

تونس مصطفى عنبر

قال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، إن خطاب الرئيس محمود عباس فى القمة العربية بتونس، رسم خارطة طريق فلسطينية- عربية- إسلامية، وشكل أساسا لبناء استراتيجية عربية فلسطينية شاملة، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى وإسقاط مشاريعه التصفوية.

وأكد السفير أبوعلي فى تصريح له اليوم، قبيل مغادرته تونس، أن الخطاب كان شاملا ووضع الأمور فى نصابها، حيث وضع القادة العرب فى صورة آخر التطورات الخطيرة فى فلسطين وضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته القانونية والأخلاقية والسياسية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، خاصة فيما يتعلق بالقدس.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن الرئيس فى خطابه أكد أنه يجب اتخاذ خطوات عربية فورية لمواجهة القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المدعومة أمريكيا بصورة سافرة وغير مسبوقة، محذرا من خطورة تداعيات هذه القرارات والمخططات التى تحاك ضد القضية الفلسطينية.