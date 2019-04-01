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اعتقال 4 عناصر من "داعش" اختبئوا بين النازحين فى كركوك

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:04 ص
اعتقال 4 عناصر من "داعش" اختبئوا بين النازحين فى كركوك الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، عن اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى كانوا مختبئين مع العوائل النازحة القادمة من نينوى إلى كركوك.

وقال المتحدث باسم الداخلية - فى بيان، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " استخبارات شرطة الكهرباء بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية ألقت القبض على أربعة مطلوبين بقضايا إرهابية لانتمائهم لتنظيم داعش" الإرهابى.

وأضاف أن "المعتقلين كانوا مختبئين مع العوائل النازحة القادمة من نينوى إلى كركوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

 


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