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الإثنين، 01 أبريل 2019 04:34 م
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إجلاء آلاف المواطنين وإخلاء أكثر من 55 قرية بسبب الفيضانات فى إيران

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:24 م
إجلاء آلاف المواطنين وإخلاء أكثر من 55 قرية بسبب الفيضانات فى إيران فيضانات إيران
أ ش أ
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دعت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، اليوم الإثنين، المواطنين إلى الامتناع عن السفر إلى المناطق الغربية والجنوبية بالبلاد، محذرة من احتمال حدوث فيضانات كبرى فى تسع محافظات.

وقالت السلطات الإيرانية - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) - "إن الفيضانات ستستمر بحدة أكثر حيث سيكون هناك تساقط للثلوج فى خمس محافظات، وهطول للأمطار فى 20 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إجلاء آلاف المواطنين وإخلاء أكثر من 55 قرية فى إقليم الأهواز".

وأضافت أن الفيضانات وارتفاع منسوب المياه فى أنهار الدز والكرخية والكرون بمدينة الأحواز الإيرانية، تسببت فى انقطاع الاتصالات وانهيار مرافق إمدادات المياه وممرات الأحواض المائية فى قرى المدينة.


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