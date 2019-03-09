وزير الإسكان: تطوير أسوان نواة لنقلة نوعية كبيرة بالمحافظة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن أعمال التطوير التى تتم فى مدينة أسوان ، هى نواة لاستكمال الارتقاء والتطوير والتحسين فى البنية الأساسية وشبكات الطرق ومداخل المدينة فى الفترة المقبلة ، معلقا "أسوان تشهد نقلة نوعية كبيرة".

وأضاف وزير الإسكان فى تصريحات على هامش جولة تفقدية بأسوان ، بحضور وزير الشباب والرياضة ، والتنمية المحلية ، أن كل وزارة ومسئول له دور فى إخراج أسوان بمظهرها الذى يليق بها كعاصمة شباب أفريقيا، مؤكدا على استمرار العمل بنفس الكفاءة والجودة.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة مستعدة على مدار العام ومن خلال الفعاليات التى تنفذها الوزارة على مدار العام ، فى إطار إعلان أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذى .

وتابع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان ، التصريحات قائلا: "نشكر رئيس الوزراء على اهتمامه المتواصل بتطوير مدينة أسوان"، مؤكدا أن المهندس مصطفى مدبولى ، يتواصل معه تليفونيا باستمرار للاطمئنان على أسوان والتى يصفها بالبلد الجميلة والحلوة.