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وزير الأوقاف: لدينا 1187مقرأة و2600 مكتب تحفيظ قران

السبت، 09 مارس 2019 12:38 م
وزير الأوقاف: لدينا 1187مقرأة و2600 مكتب تحفيظ قران وزير الأوقاف خلال لقاءه بالدعاة بأكاديمية التدريب بأكتوبر
كتب ـ إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن الوزارة لديها 1187 مقرأة و2600 مكتب تحفيظ قرآن كريم و863 مدرسة قرآنية وتستهدف الوزارة وصولها الى 1000 مدرسة خلال شهور.

وأضاف جمعة، خلال لقائه بالدعاة فى أكاديمية التدريب بأكتوبر، أن الوزارة تتجه بقوة نحو القرآن الكريم وقامت بفتح مراكز لتعليم وإعداد محفظى القرآن الكريم، ووصل عدد الدارسين الى ما يزيد عن 4 آلاف.

كما أكد جمعة، أن إطلاق الخطبة المترجمة عالميًا يؤكد نجاح الخطبة الموحدة محليًا نحو الانطلاق إلى العالمية، وتراعى خصوصيات الدول والمجتمعات لان الهدف هو التعايش وليس التصادم.

ولفت وزير الاوقاف ، إلى أن اختيار خطب الأوقاف يتم بعناية كبيرة لقضايا التعايش والأخلاق حتى تصلح محليا وعالميًا بشكل مؤسسى مثل قضايا الشهيد وعيد الأم وهى القضايا التى لا يختلف عليها احد.

 

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