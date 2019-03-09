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مصرع شاب على يد جاره بسبب خلافات بينهما فى كوم أمبو

السبت، 09 مارس 2019 01:27 م
مصرع شاب على يد جاره بسبب خلافات بينهما فى كوم أمبو جثة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، بعد مشاجرة مع آخر بقرية سبيل العرب التابعة لمدينة كوم أمبو بأسوان، بسبب خلافات جيرة بينهما.
 
كان بلاغا وصل إلى العقيد محمود مرعى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بمصرع شاب بعد تلقيه طعنات متفرقة بجسده، وانتقلت قوة أمنية من مباحث المركز برئاسة المقدم صالح عبد الحليم إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة وقعت بين "حسين.ا.ر" و"أحمد ركابى محمد" 30سنة، قام على إثرها  الأول بطعن الثانى بمطواة فارق على إثرها الحياة، بسبب خلافات جيرة بين الطرفين.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 

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