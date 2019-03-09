عاهل الأردن يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

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توجه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم السبت، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها بعدد من رؤساء وأعضاء لجان الكونجرس الأمريكى، ومسؤولين فى الإدارة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن زيارة العاهل الأردنى تأتى عقب الانتخابات النصفية للكونجرس التى جرت فى شهر نوفمبر الماضى، فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصة التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.