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السبت، 09 مارس 2019 12:57 م
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عاهل الأردن يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

السبت، 09 مارس 2019 11:33 ص
عاهل الأردن يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
أ ش أ
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توجه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم السبت، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها بعدد من رؤساء وأعضاء لجان الكونجرس الأمريكى، ومسؤولين فى الإدارة الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أن زيارة العاهل الأردنى تأتى عقب الانتخابات النصفية للكونجرس التى جرت فى شهر نوفمبر الماضى، فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصة التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.


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