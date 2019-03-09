ضبط 17 تاجر مخدرات وقضايا تموين فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة عدة حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط 17 متهما بحوزتهم 425 جرام حشيش، وكيلو من مخدر الأستروكس، و232 قرص مخدر.

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم عن ضبط 12 مشتبها به، و5 بائعين متجولين، وتنفيذ 16 حكما قضائيا، بالإضافة إلى ضبط 5 خيال وجمال ومتسول، وإزالة عدد من إشغالات التعدى الخاصة بالمحلات التجارية.

وشن ضباط مباحث التموين 65 قضية غش تجارى، وإغلاق منشات غير مرخصة، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.