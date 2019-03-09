صور.. محافظ القليوبية يتفقد منشآت صحية بالقناطر الخيرية قبل افتتاحها بتكلفة 6 ملايين جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، عدد من المنشآت الطبية والصحية للوقوف على جاهزيتهم للتشغيل قبل افتتاحهم خلال الفترة القادمة بمركز ومدينة القناطر الخيرية.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد الوحدة الصحية بقرية بهادة واطمأن على جاهزيتها للافتتاح وتوافر العلاج ومدى جاهزية غرفة الطوارئ والعيادات لاستقبال المرضى المترددين على الوحدة الصحية، وتبلغ تكلفة المبنى 3 مليون جنيه وقام بإنشائها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ضمن خطة مديرية الصحة للعام المالى 2017.

كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية بأجهور الصغرى، والمزمع افتتاحها خلال أيام وجارى استكمال أعمال الفرش وتوفير الأدوية والتطعيمات اللازمة، حيث أعطى المحافظ تعليماته ببدء التشغيل فى أسرع وقت استعدادا للحملة القومية لتنظيم الأسرة وتبلغ مساحة الوحدة 500 متر، وبلغت التكلفة الاجمالية للوحدة 3 مليون جنيه.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته لوكيل وزارة الصحة بسرعة توفير الطاقم الطبى والإدارى للوحدات الصحية وإدخالها الخدمة لتخدم مواطنى القرية، كما أمر المحافظ بعمل قوافل طبية فى هذه القرى والقرى المجاورة فضلا عن عمل قوافل توعوية وتثقيفية فى مجال طب تنظيم الاسرة تزامنا مع الحملة القومية التى تبدأ من الغد.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مركز الفيروسات الكبدية بسندبيس والذى يستقبل يوميا مئات الحالات حيث تم علاج عدد 3600 حالة منذ بدأ الحملة القومية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، وقام بتفقد الوحدة وأمر بعدم تأخر العينات والقضاء على قوائم انتظار وصرف الادوية للمرضى والاحتفاظ بملفات لكل مريض لمتابعه حالتهم الصحية.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والنائب عادل عامر عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محمد صلاح فرحات رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية انة سيتم تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة وخاصة فى المهد قبل بيعها للمواطنين، واستفادة المخالف من مخالفته مؤكداَ في تصريحات صحفية له، أنه لا تهاون في إزالة الأبنية المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها. وأشار فرحات فى بيان إلى أن أجهزة مجلس المدينة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل مناطق المدينة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة. واوضح رئيس المدينة، انة طالب من فنى ومهندسى الادارة الهندسية باليقظة لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية في البناء حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول . وكانت قد شهدت مدينة الخصوص بالأمس انهيار طابقين من عقار مكون من 12 طابقا مخالف وتحت الأنشاء، دون خسائر بشرية.

محافظ القليوبية يتفقد منشآت صحية (1)



محافظ القليوبية يتفقد منشآت صحية (5)



محافظ القليوبية يتفقد منشآت صحية (6)



محافظ القليوبية يتفقد منشآت صحية (9)



محافظ القليوبية يتفقد منشآت صحية (11)



محافظ القليوبية يتفقد منشآت صحية (12)



محافظ القليوبية يتفقد منشآت صحية (13)