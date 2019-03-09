سقوط صاحب مكتب طباعة يقلد العلامات التجارية فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث الأموال العامة فى القاهرة، من ضبط صاحب مكتب طباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بعين شمس وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط"يوسف م. ن" 33 سنة "صاحب مكتب كمبيوتر لفصل الألوان وتجهيز الطباعة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمكتب ملكه بدون تصريح.

وبتفتيش المكتب عُثر بداخله على كمية من المطبوعات والزنكات التى تؤكد نشاطه غير المشروع، بمواجهته أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.