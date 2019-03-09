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رئيس مياه القناه: الإنتهاء من مشكلة إنقطاع المياه بميناء شرق بورسعيد

السبت، 09 مارس 2019 01:37 م
رئيس مياه القناه: الإنتهاء من مشكلة إنقطاع المياه بميناء شرق بورسعيد جانب من الزيارة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أعلن المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناه الإنتهاء من مشكلة إنقطاع المياه بالميناء وحلها تماما، وتبين بمراجعة الخط الواصل من محطة التوطين الى ميناء شرق بورسعيد، وجود عدد من المحابس يقوم بإغلاقها البدو، تم فتحها والتأكد من وجود المياه التى تصل من المحطة عبر الخط، وحتى بوابة الميناء، كما تبين أيضا وجود مشكلة داخل شبكة ميناء شرق بورسعيد، سيتم التنسيق بين الهيئة الإقتصادية للقناة، ومياه القناه لتلافي مشكلة الشبكة والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الشركة مع ممثلي الهيئة الإقتصادية لميناء شرق بورسعيد والمهندس محمود عبد الحميد رئيس قطاع الدعم الفني، وحسين محمد حسين مدير عام الأمن، والمهندس وليد عثمان رئيس منطقة القنطره شرق.

وقام رئيس شركة مياه القناة عقب اللقاء، بتفقد محطة النجدة للصرف الصحى ومراجعة مراحل التشغيل، والتأكد من سير العمل بصورة طبيعية في طلمبات المحطة، وأعطى توجيهاته بمواصلة العمل من أجل أداء متميز، مطالبا بعدم التقصير نظرا لما يتم تنفيذه من مهام لمواجهة مياه الأمطار فى كافة المناطق ذات التجمعات الناتجه عن إنخفاض مستوى الأرض، وعدم وجود بالوعات أمطار،  فتكون النتيجة إستقبال الشبكات والمحطات كميات كبيرة من المياه.

 

 


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