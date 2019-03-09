تضامن الإسكندرية تجرى اختبارات للمشرفين على الحج

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية الاختبارات الشفوية للمتقدمين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440 هجرية 2019 م، ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية، وذلك بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بالمنشية، حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبارات الشفوية بإجمالى 107 متقدم، من أربع محافظات و هى الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ .

كان ذلك بحضور وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ورئيس الإدارة المركزية للجمعيات ـ المدير التنفيذى للمؤسسه القومية لتيسير الحج والعمرة و عدد من القيادات الدينية من وزارة التضامن الاجتماعى والأزهر الشريف و الأوقاف .