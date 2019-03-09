المبعوث الأمريكى: جوايدو ليس دمية ويحظى بدعم واسع فى كراكاس

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قال المبعوث الأمريكى الخاص إلى فنزويلا إليوت أبرامز" إن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو ليس "دمية" للولايات المتحدة، مشددا على أنه يحظى بدعم واسع فى بلاده".

وأضاف أبرامز ـ فى تصريحات له حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم /السبت/ -" إن عودة جوايدو يمثل حدثا مهما فى جهوده الرامية إلى استعادة الديمقراطية فى بلاده، منوها بأن الاستقبال الحار الذى حظي به من قبل الفنزويليين، والمجتمع الدولى يعد إشارة على الدعم الواسع الذى يتمتع به".

وكان جوايدو قد عاد إلى العاصمة كراكاس يوم الإثنين الماضى بعد جولته فى دول أمريكا الجنوبية، حيث استقبله حشد من مناصريه مع عدد من سفراء دول أوروبية وأمريكية لاتينية.

يذكر أن الأزمة السياسية فى فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلى خوان جوايدو نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.