القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم سلاح نارى ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالغربية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بقيادة الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم سلاح نارى ومواد مخدرة فى حملة أمنية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، من ضبط "ع أ ش" 22 سنة مقيم بكفور بلشاى وبحوزته بندقية خرطوش، 2 طلقة ذات العيار،و " م ش م " 20 سنة وبحوزته بندقية خرطوش وطلقة، 23 قطعة حشيش، و" ع م " 20 سنة وبحوزته 14.قطعة حشيش .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وتم تحرير محضر رقم 6855 لسنة 2019 مركز شرطة كفر الزيات، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.