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الجيش السريلانكى يعتزم التعاون مع الشرطة لمواجهة تهريب المخدرات

السبت، 09 مارس 2019 04:00 ص
الجيش السريلانكى يعتزم التعاون مع الشرطة لمواجهة تهريب المخدرات الجيش السريلانكى أرشيفية
أ ش أ
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 أعلن الجيش في سريلانكا اعتزامه التعاون مع قوات الشرطة، لإحياء حملة مكافحة المخدرات التي يقودها الرئيس مايتريبالا سيريسينا، والذي تعهد بإنهاء حظر استمر 43 عاماً على تنفيذ عقوبة الإعدام.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الجيش السريلانكي قوله، اليوم الجمعة، إن القوانين في البلاد تمنع قيام الجيش بمفرده باعتقال الأشخاص، مما استدعى قيام الجيش بمرافقة قوات الشرطة، وأخذ الإذن بالتصدي لعمليات تهريب المخدرات واعتقال تجارها. 
وأوضحت الشبكة أن الرئيس السريلانكي يرغب في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مهربي المخدرات المدانين.


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الجيش السريلانكى

قوات الشرطة

مكافحة المخدرات




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